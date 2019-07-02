Полиция изъяла 400 кг кокаина на $60 млн из Колумбии

Наркотики, по данным полиции, везли в страны западной Европы и в Украину

Полиция под руководством Генпрокуратуры уличила канал контрабанды наркотиков - кокаина - из Латинской Америки в страны западной Европы, а также в Украину. Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, вероятные контрабандисты установили связь с международной преступной группировкой. Один из каналов - из Колумбии в Украину.

"Проведено ряд задержаний и более десятка обысков. В результате этого изъято 400 килограмм наркотического средства кокаин, чистота которого, по выводу экспертов, составляет более 90%", - сказал Князев.

Общая стоимость изъятых наркотиков - около $60 млн.

Изъятые наркотики представители полиции принесли с собой на брифинг.

19 июня задержали первых троих - граждан Украины. По данным полиции, они отвечали за транспортировку и реализацию наркотиков. Позже были задержаны также граждане Нидерландов и Великобритании. Сначала полиция изъяла 270 кг. Вторая и третья части - 60 и 70 кг контрабанды - были изъяты вчера, 1 июля.