Полиция Киева назвала марки автомобилей, которые чаще всего угоняют

Начальник управления Национальной полиции в Киеве Дмитрий Сирак сообщил, что за текущий год в Киеве наибольшее количество угонов зафиксировано по трем автомобильным маркам: Toyota, Daewoo и Honda, передает портал 44.ua.

Со слов представителя столичной полиции, с начала 2017 года зарегистрировали 745 случаев угона автотранспорта против одной тысячи за аналогичный период прошлого года.

Автовладельцы в основном лишались своих транспортных средств ночью - с 00.00 до 3.00.

Помимо популярных у угонщиков Toyota, Daewoo, Honda, также за данный период было угнано 31 мотоцикл и 28 мопедов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на четверг, 6 июля, в Киеве в Подольском районе внедорожник Range Rover, находящийся в угоне, несколько раз протаранил автомобиль патрульной полиции и скрылся с места происшествия.