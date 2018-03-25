Полиция Киева задержала пьяного экс-главу патрульной полиции Харькова

В субботу вечером, 23 марта, полиция Киева после преследования задержала экс-руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Известно, что возле ТРЦ Lavina автомобиль Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего за ним начали следовать сотрудники полиции. Остановили нарушителя на улице Рубежовской.

"Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо (нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно- оперативная группа)", - говорится в сообщении.

Согласно изформации сообщества, у водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер") он отказался и поехал к врачу-наркологу.

Известно, что на Мельника в 2014 году уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения.

На видео слышно, как задержанный подтверждает, что он Мельник Евгений Александрович. Но он отрицает, что был за рулем автомобиля.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, более сотни пассажиров рейса TP523, который был отменен 23 марта из-за пьяного пилота, должны теперь ждать до 26 марта, чтобы вылететь в Лиссабон.