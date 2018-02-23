Полиция начала расследование после видео, на котором работники "Борисполя" роются в багаже пассажиров (видео)

Полиция начала расследование после видео, на котором работники "Борисполя" роются в чемоданах пассажиров

Полиция расследует факт кражи вещей пассажиров сотрудниками аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в социальных сетях и некоторых СМИ появилось видео и фото с сообщением, что якобы работники камеры приема и сдачи вторичного багажа международного аэропорта "Борисполь" копаются в багажах пассажиров.

Полицейские открыли по данному делу уголовное производство по ч. 1 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, устанавливается время, когда именно произошло данное событие, и причастные к этому сотрудники аэропорта.