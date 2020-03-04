Полиция начала сопровождать поезда дальнего сообщения - "Укрзализныця"

В рамках пилотного проекта АО "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины организовали сопровождение работниками полиции пассажирских поездов No 122/121 "Николаев - Киев - Ровно" и No 24/23 "Одесса - Москва".

Как сообщает пресс-служба УЗ, поезда были выбраны для проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений.

"В рамках реализации стратегической программы "Навстречу клиенту", которая призвана улучшить качество услуг на железнодорожном транспорте, "Укрзализныця" имплементирует план мероприятий по повышению безопасности пассажиров в поездах и на вокзалах. Развитие сотрудничества с Национальной полицией является важной составляющей этого плана", - заявил член правления компании Марчин Целеевский.

В АО "Укрзализныця" отмечают, что в период с 21 по 27 февраля этого года, по данным полиции, составлено 27 административных протоколов из-за курения, 3 административных протокола из-за употребления алкогольных напитков.

Кроме того, 25 человек получили устные предупреждения.

Напомним, ранее в УЗ заявляли, что после ликвидации транспортной милиции подвижной состав в Украине уничтожается вандалами.