С сегодняшнего дня полиция начала всеукраинскую операцию по противодействию незаконному обороту оружия. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс- службу МВД.

Он отметил, что основной целью проведения операции является противодействие незаконному обороту оружия на территории всей страны, в том числе прекращение ее утечки с территории проведения антитеррористической операции.

"Только за последние сутки работники полиции изъяли 25 единиц огнестрельного оружия, около двух тысяч боеприпасов и шесть взрывных устройств. Поэтому, мы усиливаем свою работу по противодействию распространения оружия чтобы обезопасить каждого украинском", - отметил В.Аброськин.

Операция стартовала из Одесской, где сегодня в 5 утра личный состав региональной полиции был поднят по тревоге. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения работники регионального подразделения полиции будут работать в усиленном режиме несения службы. Далее, во всех регионах Украины будет усилена работа по пресечению нелегального оборота оружия.

В ведомстве отметили, что с начала 2017 было изъято около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия, 916 гранат, 21 взрывное устройство и более 120 тысяч патронов.