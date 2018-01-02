Полиция назвала четыре версии убийства Ноздровской

Полиция рассматривает четыре основные версии в расследовании убийства юриста Ирины Ноздровской.

Об этом заявил представитель Главного управления Нацполіції в Киевской области Николай Жукович журналистам 2 января, передает Укринформ.

"Сейчас рассматриваются 4 основные версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизирована, - по последнему делу по факту ДТП, следующая - хулиганство и еще одна - что ее (Ноздровскую - ред.) хотели изнасиловать", - заявил Жукович.

Жукович подчеркнул, что одна из первых версий, которую правоохранители возьмут на отработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская. "Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но именно мы уточнили, что именно за последнюю судебное дело, где она принимала активное участие, наверное, произошло убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать", - отметил Жукович.

В то же время он подчеркнул, что несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются.

Напомним, 1 января в одной из рек в Киевской области нашли тело Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Женщина лично вела дело в суде о ДТП, в котором погибла ее сестра. Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. Родственники и друзья Россошанского неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье, о чем имеются зарегистрированные уголовные производства.

Прокуратура Киевской области взяла расследование на особый контроль.

2 января на митинг к главному управлению МВД в Киеве вышли около 500 человек, которые требуют найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской.