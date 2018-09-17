Полиция не считает «Новичок» причиной нового отравления в Солсбери

Подтверждений тому, что госпитализированная из ресторана в Солсбери пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», нет, говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.

Полиция оцепила ресторан итальянской кухни Prezzo после сообщения о том, что двое посетителей заведения почувствовали себя плохо. Пострадавшие находятся в сознании, их доставили в больницу на обследование. Издание Daily Mail со ссылкой на очевидцев сообщало, что двое пострадавших — русские.

Напомним, именно в Солсбери в начале марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В начале сентября Лондон назвал имена подозреваемых в покушении. Это Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ. 13 сентября подозреваемые в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. Позже газета Mirror со ссылкой на источник сообщила, что британские правоохранительные органы ищут двух новых подозреваемых. Один из них якобы был сотрудником посольства, второй — врач, который помогал отравителям не пострадать самим при обращении с «Новичком».