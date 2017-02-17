Полиция опровергла информацию участников блокады Донбасса о штурме

Участники блокады торговли с временно оккупированными районами Донбасса заявили о попытке штурма их позиций в Бахмуте, однако в Нацполиции эти обвинения опровергли, отметив, что активисты захватили тепловоз и отказываются его возвращать.

Утром 17 февраля на странице так называемого штаба блокады торговли с оккупантами в Facebook сообщили, что "редут Запорожье" в Бахмуте якобы окружил спецназ полиции и "есть признаки подготовки к штурму". Позже к правоохранителям присоединились спасатели ГСЧС, также прибыли журналисты.

"Волонтеры отчитываются о перемещении автобусов со спецназовцами в сторону редута. На всех блокпостах Донецкой области... полиция проводит максимальный обыск вещей, сумок и транспорта, пробивают по базе. При этом подобная проверка применяется только к участникам блокады", - заявили в штабе.

Позже было объявлено, что по состоянию на 12:00 ситуация изменилась в пользу участников блокады: к ним на помощь прибыли якобы военные, бойцы батальона Кривбасс и местные активисты, после чего полиция, спасатели и журналисты покинули территорию возле "редута".

В то же время полиция Донецкой области опровергает информацию о "подготовке штурма редута" в Бахмуте.

Как отмечают в пресс-службе облуправления Нацполиции, сегодня утром, 17 февраля, представители Донецкой железной дороги сообщили правоохранителям, что участники блокады отказываются вернуть захваченный ранее тепловоз.

"Машинист и участковый офицер полиции пришли к месту блокирования в Бахмуте и попросили передать им тепловоз для того, чтобы они могли его забрать. В просьбе было отказано. В это время участники блокады подожгли перед тепловозом шины, в связи с чем на месте работали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, которая задокументировала этот факт. Сейчас по нему проводится проверка, добавили в пресс-службе.

16 февраля штаб блокады заявил об установке блокпоста на автодороге у Золотого Луганской области.

Президент Петр Порошенко заявил, что блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб в $2 млрд.