Полиция освободила бизнесмена, за которого требовали полмиллиона долларов выкупа

Киевская полиция задержала нескольких человек, которые похитили предпринимателя и требовали за его освобождение выкуп в сумме 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Мужчину насильно удерживали в частном доме в Киевской области в поселке Требухов и требовали от его родственников выкуп. Во время совместной операции оперативных служб полиции, бойцов КОРДа и сотрудников СБУ потерпевшего освободили и задержали нескольких злоумышленников", - говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестные в масках 6 февраля напали на местного жителя на территории оптового рынка по улице Марка Вовчка. Мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Правоохранители, которых вызвал сын похищенного мужчины, ставший свидетелем, обнаружили рядом с местом происшествия, на соседних улицах две сожженные машины: "Опель", на котором потерпевший приехал на работу, и "Форд", на котором скрылись правонарушители.

В субботу, 17 февраля, сотрудники киевского уголовного розыска вместе с бойцами КОРДа и сотрудниками СБУ провели успешную операцию по освобождению заложника в Броварском районе.

"Задержаны несколько фигурантов, которые непосредственно находились в доме с потерпевшим. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия, по результатам которых будут установлены обстоятельства, мотивы и другие соучастники преступления", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

В свою очередь потерпевший, по данным полиции, отметил, что злоумышленники били его только во время похищения, а потом относились к нему нормально. Однако удерживали мужчину в наручниках с прикованной к кровати цепью. По его словам, похитители планировали получить за освобождение 500 тысяч долларов США.

Крищенко также отметил, что с начала года в столице это уже третий случай, когда полицейские освобождают заложников.

В настоящее время в рамках уголовного производства продолжаются меры для полного расследования и установления всех фигурантов, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.