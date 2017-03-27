Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад топ-менеджера "Укрзализныци" Людмирского

Полиция Киевской области освободила главу департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского, который был похищен 8 месяцев назад.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"В результате многомесячной сложной и кропотливой оперативно-розыскной работы полиция Киевской области провела блестящую операцию и освободила Валерия Людмирского, похищенного 18 июля 2016 года. Двое фигурантов дела задержаны, тайник-бункер для заложников установлен, изъято оружие и взрывчатка. Проводятся мероприятия по розыску и задержанию организатора и заказчика преступления", - написал он.

Сообщается, что злоумышленники вступили в контакт с семьей похищенного с требованием выкупа в 10 миллионов евро.

"Вчера (26 марта, - ред.) ночью в частном доме в селе Фастовец Киевской области правоохранители обнаружили подвальный тайник-бункер, состоящий из 2 камер, оборудованный вентиляцией, освещением, водоснабжением и канализацией, бронированными дверями и постоянным видеонаблюдением - помещение явно специально готовилось для длительного удержания заложников. В соседней камере изъяты автомат Калашникова, магазины для него, пистолеты иностранного производства, подствольный гранатомет с гранатами и килограмм тротила", - сообщил Аваков.

По словам Людмирского, злоумышленники били его только во время похищения, в остальное время физические пытки не применялись.

На данный момент пострадавший находится в больнице. Согласно информации медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Глава МВД подчеркнул, что по подозрению в участии в преступлении задержан гражданин Российской Федерации и гражданин Украины. Проводятся мероприятия по розыску и задержанию организатора и заказчика преступления.

Также Аваков отметил, что ранее открытое по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) криминальное дело переквалифицировано на статьи 189 (вымогательство) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение) УК Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник вечером, 18 июля, в Соломенском районе Киева на улице Кудряшова неизвестные в масках затолкали главу департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского в авто и увезли в неизвестном направлении. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили тело мертвой собаки и пять гильз калибра 5, 45 мм.

Также сообщалось, что полиция открыла уголовное дело по факту похищения чиновника "Укрзализныци", а родные и близкие Людмирского предлагают 100 тысяч долларов за его возвращение живым.