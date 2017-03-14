Полиция освободила всех задержанных в Кривом Торце - Сыроид

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид сообщила, что всех задержанных Национальной полицией и Службой безопасности Украины (СБУ) участников блокады Донбасса уже освободили, но точное местонахождение всех их пока не известно. Об этом она написала на своей странице в сети Facebook во вторник, 14 марта.

Оксана Сыроид:

"По информации СБУ, всех задержанных освободили из-под стражи. Нам удалось разыскать шестерых из сорока шести. Вся информация в их телефонах уничтожена. Это усложняет поиск. Предварительно ребята содержались в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидового, Покровска, Торецка, Бахмута. Также, нарушив закон, не обеспечила задержанным ребятам возможности проинформировать своих близких о своем состоянии и местонахождении, а также вызвать адвоката.

Семен Семенченко:

Народный депутат, координатор торговой блокады ОРДЛО

"Местонахождение всех ребят установлено. Отделы полиции и травмпункты Селидово, Константиновки, Дружковки. Едем. И оказывается негодяи уже запустили поезда до своих дружков в т. н. ДНР".

Сначала сообщалось, что после проверки и дачи объяснений были отпущены 20 задержанных из 43. Позже депутаты Оксана Сыроид и Семен Семенченко сообщили, что всех задержанных участников блокады отпустили.

При этом начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что один из участников блокады дал показания и заявил, что ему обещали платить. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Обещали 400 гривен в день" - один из участников блокады о том, зачем приехал на Донбасс", - написал Аброськин.

Редут на железнодорожной станции "Кривой Торец" в пгт Щербиновка Донецкой области захвачен сотрудниками Службы безопасности Украины и Корпуса оперативного внезапного действия (КОРД) Национальной полиции вечером 13 марта.

Товарообмен с оккупированным Донбассом 25 января заблокировали бойцы добровольческих батальонов и ветераны АТО, требуя от освободить всех украинских военнопленных и принять закон об оккупированных территориях. 15 февраля Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Как сообщалось, "Штаб блокады Донбасса" опубликовал план действий после зачистки своего редута в Кривом Торце. Он призывает выходить на Майдан и давить в Facebook. На 19-00 вторника, 14 марта сторонники блокады призвали собираться на Майдане в Киеве, "чтобы пообщаться и дальше успешно действовать".

Ирина Костюченко

БИЗНЕС.ua

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