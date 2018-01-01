Полиция открыла производство из-за убийства правозащитницы на Киевщине

Ирина Ноздровская исчезла несколько дней назад, сегодня ее тело обнаружили в реке в Вышгородском районе.

Правозащитница Ирина Ноздровская, которая исчезла три дня назад, найдена мертвой в Киевской области. Об обнаружении 38-летней женщины сообщает пресс- служба МВД в Facebook.

"38-летнюю жительницу села Демидов Вышгородского района, которая исчезла три дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной реке. В розыске женщины были задействованы полицейские Вышгородского отдела полиции и общественные активисты", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова.

Сообщается, что тело погибшей будет направлено на проведение судебно- медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Имя погибшей в полиции не называют. Однако народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем в Facebook сообщил о том, что речь идет об Ирине Ноздровской, которая добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей в ДТП в 2015 году.

"Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал депутат.

По его словам, в июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток.

"Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу 29 декабря Ирина пропала. А несколько часов назад ее тело нашли в реке Вышгородского района Киевской области", - добавил Найем.

По его словам, у Ноздровской осталась дочь и пожилая мать.