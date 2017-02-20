Полиция отпустила задержанных в ходе столкновений в центре Киева

Задержанные полицией в ходе столкновений в центре Киева в воскресенье вечером позже были отпущены из Деснянского райотдела полиции.

"Комбата ОУН Николая Коханивского освободили! На входе в Деснянский РОВД его встретили побратимы. Слава Украине!", - написал в фейсбуке народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Он также опубликовал фото Коханивского и его сторонников на фоне здания райотдела.

В комментариях к этой записи Мосийчук подтвердил освобождение остальных задержанных.

Напомним, в результате столкновений в центре Киева на Европейской площади в воскресенье вечером были задержаны пятеро человек, среди которых лидер "движения ОУН" Николай Коханивский. В ходе стычки серьезно пострадал полицейский.