Полиция поймала воров с украденным из библиотеки Вернадского "Апостолом"

В Киеве в одном из ресторанов по ул. Саксаганского правоохранители задержали трех человек, которые, вероятно, причастны к похищению книги "Апостол" из библиотеки им. Вернадского

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

На ул. Саксаганского в ресторане сотрудники уголовного розыска провели задержание членов преступной банды, которые украли из библиотеки им. Вернадского книгу "Апостол" 1574 года. Книга находится на месте задержания.

Книгу хотели продать за $150 тыс., но сошлись на $100 тыс. Полиция задержала преступников во время продажи.