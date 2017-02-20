Полиция предупреждает автомобилистов о гололеде 21 февраля

Национальная полиция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и гололеде на дорогах Украины, которые ожидаются 21 февраля, сообщает РБК- Украина.

"Вниманию водителей! Учитывайте сложные погодные условия! По прогнозам синоптиков, 21 февраля в западных, днем и в северных и центральных областях умеренный мокрый снег и дождь, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки, на остальной территории местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя", - предупреждают в Нацполиции.

Кроме этого, полиция просит автомобилистов обращать внимание на туман в ночное и утренние время.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Польше на автомагистрали произошло более 60 ДТП из-за непогоды. Причиной столкновения автомобилей стал туман, который значительно понизил видимость.

Напомним, из-за непогоды на дорогах Украины 11 февраля погибли 6 человек, травмированы еще 46 человек. Критический уровень аварийности на дорогах был во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях.