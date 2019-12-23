Полиция просит сообщать о работающих казино

По всей Украине работают мобильные группы, которые следят за соблюдением закона о запрете игорных заведений.

Национальная полиция Украины обратилась к гражданам с просьбой сообщать о работающих игорных заведениях. Об этом сообщается на странице Нацполиции в Facebook.

"Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения (игорные - прим.ред.) функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования, - говорится в сообщении. - Национальная полиция жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений".

Также в полиции добавили, что по всей Украине работают мобильные группы, которые мониторят соблюдение закона о запрете игорных заведений. В настоящее время создано 715 мобильных групп. В их состав входят работники следственных подразделений и Департамента стратегических расследований.

"Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса. В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что за одну ночь СБУ "накрыла" 43 подпольных казино.

Наш Киев

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