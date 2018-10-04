Полиция рассматривает три версии нападения на Гусовского

Полиция рассматривает три версии, с чем связано нападение на депутата Киевсовета Сергея Гусовского: общественная деятельность, депутатская и политическая.

Об этом рассказал в четверг руководитель полиции Киева Андрей Крищенко на заседании Киевсовета, сообщает корреспондент Укринформа.

"Полиция в настоящее время считает, что это была спланированная акция, и поэтому предварительно рассматривается три версии. Это общественная деятельность, депутатская деятельность и возможно политическая деятельность, связанная с исключением его из фракции и созданием новой депутатской группы. Это наше мнение, но все может быть изменено после общения с потерпевшим", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что по факту избиения задержаны 19 человек, с ними проводятся следственные действия. Полиция собирает доказательную базу для объявления подозрения задержанным. Следователи Шевченковского управления столичной полиции по факту событий в здании КГГА начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Однако, по словам Крищенко, после того, как правоохранители смогут пообщаться с Гусовским и другими свидетелями, будет решаться вопрос о дополнительной квалификации преступления: "По телесным повреждениям, угрозе совершения насильственных действий в отношении общественного деятеля и прочее".

Руководитель столичной полиции также сообщил, что во время избиения Гусовского пострадал и полицейский.

Крищенко заверил, что в полиции накануне было подано три заявки на проведение акций под КГГА, и для обеспечения правопорядка было выделено достаточное количество правоохранителей. Однако за ненадлежащее реагирование некоторых работников полиции на инцидент, произошедший с Гусовским, будет проведена служебная проверка. "Будет проведена служебная проверка в отношении полицейских, которые не сразу отреагировали на ситуацию", - сказал он.

Киевский городской голова Виталий Кличко попросил Крищенко взять расследование дела Гусовского под свой личный контроль.

Как сообщал Укринформ, утром перед заседанием Киевсовета под зданием КГГА проходит акция против строительства торгового центра на Почтовой площади и застройки Осокорков. В акции приняли участие около сотни митингующих.

На акции выступил депутат Киевсовета Сергей Гусовский, который подчеркнул необходимость сохранить Экопарк на Осокорках и создать музей на Почтовой.

После выступления неизвестные парни спортивного телосложения избили политика, облили зеленкой и забросали яйцами.

Активисты предполагают, что нападавшими могли быть титушки от застройщиков с Осокорков. После нападения молодые люди пытались попасть в помещение совета.

Гусовского забрали медики, а Кличко перенес заседание Киевсовета на 14:00 и пригласил выступить на нем руководителя столичной полиции.

Видео инцидента выставил на своей странице Национальный корпус. Однако сразу же заявил о своей непричастности к избиению депутата.

6 сентября партия "Самопомич" исключила из своих рядов депутатов Киевсовета Сергея Гусовского, Вадима Васильчука, Алексея Руденко и Сергея Харчука.

Позже фракция "Самопомочи" в Киевсовете самоликвидировалась из-за конфликта с руководством. Бывшие члены фракции "Самопомич" создали депутатскую группу "Киевская команда".