Полиция создала комиссию по расследованию ненадлежащего хранения вещей 98 погибших бойцов АТО

В полиции Днепропетровской области создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ненадлежащего хранения вещественных доказательств 98 погибших бойцов АТО на территории фермерского хозяйства в поселке Таромское. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Согласно сообщению, следственно-оперативная группа Новокадацкого отделения полиции Днепра установила, что под слоем почвы находятся вещественные доказательства по уголовному делу, которое было возбуждено по ст. 348 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") в 2014 году.

В полиции установили, что вещественные доказательства были переданы на хранение в фермерское хозяйство из-за отсутствия помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции.

Полиция начала проверку по поводу того, почему относительно вещественных доказательств долгое время не принимали никакого законного решения.

Заместитель начальника полиции Днепропетровской области Михаил Куратченко заявил, что в рамках производства, открытого в 2014 году, приехали два автомобиля, которые доставили неопознанные тела 98 бойцов. Следователи провели осмотр тел с целью их идентификации. Каждому телу присваивался номер, осматривалась его одежда или фрагменты одежды и личные вещи.

Как отметил в эфире телеканала "112 Украина" волонтер гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Анатолий Золотарев, найдено порядка ста фрагментов обмундирования.

"Найдено порядка ста фрагментов обмундирования, то есть, это штаны, берцы, куртки, балаклавы, разгрузки, бронежилеты, крестик из желтого металла, это были две так называемые католические вервочки, разбитая рация и разные мелочи в карманах. Карманы явно были не все проверены", - отметил он.

Напомним, в одном из фермерских хозяйств Днепропетровской области депутатом Криворожского городского совета Николаем Колесником вместе с волонтерами гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" найден сброс личных вещей бойцов ВСУ, погибших в 2014 году в начале боевых действий в зоне АТО.

В Днепропетровской области найдены десятки мешков с вещами бойцов АТО Николай Колесник Facebook