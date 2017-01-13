Полиция завершила служебное расследование по перестрелке в Княжичах

Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко на брифинге в пятницу, передают "Українські новини".

"На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования", - сказал он.

Вакуленко отметил, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководство Нацполиции примет меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.

Как известно, под утро 4 декабря в селе Княжичи Киевской области при перестрелке между собой погибли 5 полицейских: два сотрудника полиции охраны, два оперативных работника полиции Киева и боец Корпуса оперативно- внезапного действия (КОРД) Нацполиции.

Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах.