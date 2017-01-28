Политзаключенного Карпюка держат во Владимирском централе

Незаконно осужденный в России украинец Николай Карпюк, о местонахождении которого адвокаты не знали с 5 декабря, находится во Владимирском централе

Об этом заявил его адвокат Илья Новиков, передает "ДС".

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, Карпюк находится на карантине, его самочувствие в норме.

Как сообщала "ДС", политзаключенный Николай Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания еще месяц назад, до недавнего времени не прибыл к месту назначения, его местонахождение было неизвестно.