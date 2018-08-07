Политзаключенного Клиха вернули в российскую колонию из психиатрической больницы

Матери политзаключенного позволили поговорить с ним по телефону

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поговорила с матерью украинского политзаключенного в России Станислава Клиха, которой удалось пообщаться с сыном и узнать о его состоянии здоровья.

"Поговорила с мамой Святослава Клиха - Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали. Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", - сообщила Денисова, информирует "ИнтерфакУкраина".

Омбудсмен рассказала Тамаре Клих о необходимости написать заявление и о том, какие документы ей нужно оформить для получения государственной помощи как члену семьи политзаключенного.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинца Николая Карпюка и С.Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

В России Карпюка и Клиха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клих - первые 9 лет, потом оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В марте 2017 года Клиха этапировали в Верхнеуральск.