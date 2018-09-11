Политзаключенному Клыху не передают письма матери, - Денисова

Украинскому политзаключенному Станиславу Клыху, осужденному в России, не передают письма от матери. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке после разговора с матерью Клыха.

Денисова отмечает, что политзаключенный получает деньги, которые мать переводит со своей пенсии, однако не получает письма.

"В разговоре 3 сентября он пожаловался что ему не приходят письма. Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии он получает, то письма - нет. Станислав получил только одну весточку из дома, хотя мама присылает их регулярно - два раза в месяц", - указала Денисова.

Также она отметила, что выяснит у уполномоченного по правам человека РФ, почему Клых не получает письма.

Мать политзаключенного, Тамара Клых, собирается навестить сына в Верхнеуральской колонии 20 сентября.

Напомним, 7 августа Клых сообщал матери, что его накачали психотропными препаратами в российской психиатрической больнице, куда перевели месяцем ранее. Россия утверждала, что политзаключенного "перевели по собственному желанию".

В сентябре прошлого года Клих уже переводили в психиатрическую больницу в Магнитогорске, но позже вернули в колонию.

26 мая 2016 суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения, а Клыха - к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, вопреки тому, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.