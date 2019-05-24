Политзаключенный Клых объявил голодовку - правозащитница

Украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых, отбывающий в РФ 20- летний срок заключения, объявил голодовку.

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур в Facebook со ссылкой на мать узника.

"Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное - забвение!" - написала Щур.

По ее словам, голодовка политзаключенного - это "крик о помощи, адресованный новому президенту". Читайте также: Клых поседел, а Сенцов пишет письма: как живут политзаключенные в тюрьмах РФ

Как сообщал Укринформ, 26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Клыха - к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. При этом стороной обвинения не было представлено никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 100 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.