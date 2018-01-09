Полк "Азов уже используется летальное оружие из США - BellingCat

В украинском полку "Азов" используется оружия американского производства. Об этом сообщил ведущий исследователь BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер, анонсировавший соответствующую статью проекта на своей странице в Twitter.

"Есть немало шума вокруг согласия правительства США на продажу Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе изготовленное в США летальное оружие уже есть у батальона "Азов". Скоро выйдет новый MinskMonitor", - написалТолер.

По данным BellingCat, гранатометы американского производства были впервые доставлены в июле 2017 года.

Как было известно ранее, американские гранатометы PSRL Украине поставляет частная компания из Техаса AirTronic USA, которой Госдеп выдал соответствующую экспортную лицензию еще в 2016 году. По военной классификации, гранатометы PSRL - летальное оружие, но, скорее, оборонное: если его использовать с территории Украины, снаряд не преодолеет линию разграничения на Донбассе. Поэтому поставки гранатометов PSRL не противоречат Минским соглашениям.