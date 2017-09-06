Полнолуние 6 сентября: заговор как привлечь удачу и деньги

Полнолуние 6 сентября 2017 года происходит в знаке Рыбы.

Полная Луна в Рыбах напоминает нам о сострадании и духовности, несет надежду и ощущение сопричастности всему сущему в мире. Это полнолуние особенное, ведь его энергии способны размывать границы между людьми. Оно дает ощущение, что мы связаны с другими посредством невидимых духовных сил.

Если вы долго время не могли с кем-то наладить отношения, простить кого-то-то сейчас самое благоприятное время. Вы сами удивитесь-как стремительно наладились отношения с окружающими. Это первая особенность предстоящего полнолуния.

Приходит время простить людей, отпустить беспокойство и обиды, отойти на время от суеты повседневной жизни и превратиться в нечто большее, чем отдельная личность. Обостряется интуиция и воображение, вы можете использовать эти способности, чтобы получить собственное понимание мира.

Важно отметить, что полная Луна на 13 градусах Рыб противостоит Солнцу в Деве, одновременно Луна формирует соединение с великим мистификатором Нептуном, что добавляет свои нюансы лунным энергиям. Нужно быть внимательнее обычного, потому что легко обмануться.

Подобное сочетание планет усиливает обычные ритуалы на привлечение денег в полнолуние в несколько раз. Сейчас они будут особенно эффективными.

Как правило, в дни полнолуний открывается то, что было скрыто ранее. Возможно, вам станет яснее глубинный смысл каких-либо событий или значимых для вас отношений. Они может принести эмоциональные ситуации, особенно учитывая то, что Рыбы — это эмоциональный водный знак. Более всего влиянию полнолуния 6 сентября 2017 подвержены представители мутабельных (переменчивых) знаков Зодиака: Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы.

В дни полной Луны многократно усиливается действие магических влияний. Хорошо в это время гадать, проводить ритуалы на привлечение в свою жизнь того, чего хотите: любовь, деньги, красота и многое другое.

В целом-время сейчас благоприятное, если только не направлять мощную энергию полнолуния на ссоры и склоки-вернется бумерангом в двойном объеме. Лучше простите обидчика и пожелайте ему удачи-ваше пожелание удачи тоже вернется вам самым неожиданным и приятным образом.

Шепотки на воду для привлечения денежной удачи

Шепотки во многом напоминают заговор, однако требуют гораздо меньше усилий. Чтобы магический ритуал принес свои плоды, необходимо дождаться Полнолуния. Когда лунный диск полностью озарит небо, налейте стакан воды. Поставьте его на подоконник на час. Это нужно для того, чтобы вода полностью впитала в себя лунную энергетику.

Спустя час встаньте лицом к окну, из которого лучше всего видно полную Луну. Держа стакан с водой, вполголоса произнесите:

«Как полна Луна, так и полон счастьем мой стакан до краев. Лунная вода подарит мне новую жизнь, и я буду купаться в деньгах и удаче».

Воду, над которой вы прошептали заговор, необходимо сразу выпить.

Есть и другой заговор, помогающий обрести денежную удачу. Однако для проведения этого обряда требуются определенные погодные условия. Самое главное, чтобы облака не мешали лунному свету проникать в ваш дом сквозь окна.

Вам потребуется небольшая емкость, которую необходимо наполнить проточной водой и поставить под лунные лучи. Проследите за тем, чтобы ночное светило отражалось в воде. Подождите несколько минут и прочтите слова наговора:

«В ночь, когда на небе полная Луна, я притягиваю к себе денежную удачу. Умоюсь водой, в которой она отразилась, и сразу ко мне прибудет богатство и изобилие».

После умойтесь этой водой и сразу ложитесь спать. Засыпая, представляйте себе, как много у вас денег и как все ваши желания исполнились.

Заговор на деньги в Полнолуние

Заговор на деньги стоит произносить около окна или зеркала, в котором четко видно полную Луну. Вам потребуется стеклянная емкость с водой, которую вы поставите заряжаться лунной энергией, и небольшая монетка. Встав напротив воды, возьмите в левую руку монету и громко произнесите слова заговора три раза:

«Пока вода заряжается лунной энергией, деньги притягиваются ко мне. Полнолуние в Рыбах подарит мне богатство, изобилие и успех. В воде сегодня находится вся сила и могущество, которое перейдет ко мне».

Бросьте в емкость с водой монетку и оставьте ее там на два часа. За это время монета впитает в себя силу Луны и станет вашим личным денежным талисманом. Такой амулет необходимо всегда держать рядом с деньгами, чтобы его сила только крепла и возрастала день ото дня.

Заговор на удачу в Полнолуние

Чтобы привлечь удачу, в Полнолуние в полночь наберите глубокую емкость теплой воды и оставьте на балконе, под лучами ночного светила. Спустя 15 минут опустите руки в жидкость и, глядя на Луну, произнесите заговор:

«Пришел босой, а уйду отсюда с удачей. Полнолуние наделило воду силой и могуществом, которое вода передаст мне. Все мои дела спорятся, во всех ожидает удача и прорыв. Везение отныне неразлучно со мной. Да будет так».

После прочтения заговора необходимо умыться лунной водой. Будьте уверены: теперь удача не покинет вас.

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