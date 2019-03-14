Польша за год выдала украинцам почти 850 тыс. виз

Польша в прошлом году выдала почти 850 тыс. виз гражданам Украины. Об этом заявил глава польской дипломатии Яцек Чапутович, представляя в сейме приоритеты польской внешней политики в 2019 году, передает УНН.

"Многие граждане Украины работают в Польше, наши консулы в прошлом году выдали почти 850 тыс. виз. В Польше также около 40 тыс. украинских студентов", - сказал Чапутович.

Он также заявил, что отношения между Польшей и Украиной по практическому сотрудничеству в областях военного сотрудничества и политики безопасности и энергетики очень хорошие. Товарооборот между двумя государствами в 2018 году увеличился на 9% по сравнению с 2017 годом.