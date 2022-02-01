Польща торік майже на третину збільшила видачу віз українцям

Консульські установи Польщі в Україні в 2021 році видали українцям 760 900 віз.

Як зазначається, найбільше віз торік видали генконсульства РП у Львові (понад 250 тис.), Луцьку (майже 140 тис.) та Харкові (понад 135 тис).

Понад 99% усіх виданих документів є національними візами (тип С).

Кількість виданих віз громадянам України у польських консульських установах в Україні торік зросла на 32,6% порівняно з 2020 роком (понад 512 тис.). Утім, вона не досягла рекордного рівня доковідного 2019 року – майже 900 тис. виданих віз.

Влада Польщі дозволила трудовим мігрантам з-за меж ЄС, зокрема громадянам України, які на час початку локдауну легально перебували у країні, й надалі залишатися в РП після завершення дії віз упродовж усього періоду пандемії і 30 днів після її завершення. Ця норма функціонує донині.

Як оцінюється, станом на тепер, у Польщі може перебувати 1,5-2 млн громадян України.

Польща має свої генконсульства у Києві, Львові, Луцьку, Харкові, Одесі та Вінниці.