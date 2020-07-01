Польща відновила авіасполучення з Україною - в аеропорт "Жуляни" прибули три літаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані аеропорту.

Згідно з данними електронного табло прильотів аеропорту "Жуляни", сьогодні до аеропорту прибули перші три літаки з Польщі після зупинки авіасполучення. Вони прибули з Вроцлава, Варшави та Кракова - від компанії Wizz Air.

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн "червоної зони", а отже не відповідає критеріям захворюваності на COVID-19 для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

Також нагадаємо, Польща закрила свої кордони для іноземців з 14 березня.



