Польща заблокувала імпорт товарів із України

Чотири страхові компанії звернулися до Національного банку України для отримання згоди на страхування сільськогосподарських ризиків з державною підтримкою. Про це розповіла директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

«На сьогоднішній день до Національного банку офіційно зверталось 4 страховика, два з них отримали підтвердження, ще два отримали зауваження і наразі вони працюють над усуненням зазначених зауважень», — зазначила вона.

Нагадаємо, у період з січня по жовтень поточного року імпорт товарів збільшився на 32,1% — до 57,03 млрд доларів, експорт — на 37,5%, до 54,47 млрд доларів. Це у порівнянні із аналогічним періодом 2020 року.

Також ми писали про те, що Україна заробила на експорті у січні–жовтні поточного року 20,9 мільярда доларів. Такі дані звіту Міністерства аграрної політики та продовольства щодо стану галузей агропромислового комплексу.

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