Польский закон о "преступлениях" ОУН и УПА отразится на украинских заробитчанах - мнение

Олег Панькевич предупредил, что запрет в Польше "бандеровской идеологии" будет иметь последствия для украинцев, которые работают в этой стране. Он предостерег, что заробитчане будут в опасности.

Новость передает "Пресса Украины".

Председатель фракции ВО "Свобода" во Львовском областном совете Олег Панькевич отреагировал на принятый Сеом Польши закон, который определяет украинцев как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха". По его словам, Польша демонстрирует признаки "ксенофобии". Он также добавил, что военная агрессия РФ должна учить украинцев, что себя надо уважать.

Депутат предостерег, что украинским заробитчанам в Польше стоит ожидать изменений. Он предусматривает, что украинцы будут чувствовать себя не очень комфортно и будут в опасности.

"В прошлом году мы имели примеры враждебности относительно украинцев и это может продолжаться", - добавил он.

По словам Панькевича, украинская власть виновата в том, что в Польше распространяется антиукраинская истерия. Он отметил, что выпускать одни лишь заявления мало. Так, необходимо действовать.

"К примеру, Львовской облраде нужно принять Программу памяти жертв оккупационных режимов. Такой проект решения есть, но эта рада него не проголосовала. Мы считаем, что нужно финансировать ученых, которые исследовали польско-украинской истории. К сожалению, Президент Украины и глава Верховной Рады отмалчиваются и ничего не говорят", - рассказал депутат.

Он также считает, что если бы подобные упреки происходили в сторону Германии или других стран, европейские лидеры действовали бы точно не так, как сейчас украинский.

Напомним, в Польше приняли закон, согласно которому поддержка или пропаганда действий ОУН и УПА будет караться штрафом или лишением свободы. Такое же наказание ждет людей, которые вспоминают о "польских лагерях смерти" в невыгодном для страны свете. Кроме того, в документе Галичину называют "Малопольшей".