Полтавская рок-группа "O.Torvald" представит Украину на "Евровидении-2017"

Рок-группа O.Torvald представит Украину на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Решение было принято по итогам голосования жюри и зрителей в финале национального отборочного тура в субботу, 25 февраля.

По итогам трех полуфиналов в финал вышли шесть исполнителей: бывшая участница группы "Горячий шоколад" TAYANNA с песней I love you, киевская фанк-регги-группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо", этно-рок певица ILLARIA с песней Thank you for my way, певец ROZHDEN с песней Saturn, певец MELOVIN с песней Wonder и рок-группа O.Torvald с песней Time и эффектным шоу, в котором солист умирает от попавшей в грудь пули.

Членами жюри, выбравшего украинского участника "Евровидения", в этом году стали музыкальный продюсер Константин Меладзе, победительница конкурса 2016 года певица Джамала и артист Андрей Данилко.

62-й конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. В нем примет участие рекордное число стран - 43.

