Полторак: Необходимости в очередной волне мобилизации нет

Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью ВВС Україна заявил, что необходимости в очередной волне мобилизации нет.

"Относительно очередной волны мобилизации, то у нас сегодня такой необходимости нет. Есть несколько причин, и одна из них - это то, что нам удалось провести серьезную работу с резервом первой очереди, то есть с людьми, которые имеют боевой опыт", - сказал министр.

Полторак добавил, что они уже приписаны не только к военкоматам, но и к военным частям.

Ежегодно проводится учебно-методический сбор, две-три недели резервистов учат в бригаде для проведения боевого слаживания.

"Эти люди готовы в течение нескольких дней стать к оружию - доукомплектовать подразделения или сформировать новые части и выполнять задачи... Но еще раз хочу сказать, что такой необходимости (в мобилизации - Ред.) я сегодня не вижу", - добавил министр.

Полторак отметил, что в подчинении Минобороны есть 255 000, из них Вооруженные силы - 250 тыс. и 5 тыс. - Государственная служба транспорта, которая вошла в состав Минобороны.