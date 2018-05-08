Полторак: С начала агрессии на Донбассе ВСУ потеряли 3 332 человека

С начала конфликта на Донбассе потери Вооруженных сил Украины составили 3 322 человека, сказал министр обороны Степан Полторак в интервью "Обозревателю".

"С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери - это 2394 лица, и 938 - небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь разные. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности... суицидов, к сожалению, такое явление тоже есть, употребления спиртных напитков", - сообщил он.

Министр добавил, что на сегодня 74 военнослужащих находятся в плену.

"Делаем все возможное, чтобы обменять наших воинов. К сожалению, руководители так называемых военных подразделений "Л/ДНР" отдают не всех военных. Чаще всего они не отпускают стойких ребят, пробуют сначала сломать", - подчеркнул Полторак.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го по конец 2017 года составили 2750 человек.