Получение гражданства Украины экс-депутатом Думы: всплыли интересные детали

Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков получил гражданство Украины благодаря родственным связям

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, народный депутат, член комиссии по гражданству при президенте Украины Валерий Пацкан поделился подробностями получения гражданства бывшим коммунистом.

"Обращение Вороненкова не рассматривалось на комиссии, потому что он не обращался за гражданством к президенту. Он получил его через Государственную миграционную службу Украины на основании родственных связей. Процедура может длиться от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, насколько быстро кандидат собирает документы", - рассказал Пацкан, уточнив, что Вороненков заявил о наличии у него родственников в Херсонской области.

Как сообщала "ДС", ранее Денис Вороненков солгал, что участвовал в войне в Афганистане.