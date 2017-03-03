Получивший гражданство Украины экс-депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в международный розыск

Бывший депутат Госдумы России от КПРФ Денис Вороненков объявлен в международный розыск.

Следственный комитет Российской Федерации, по информации ТАСС, продлил срок следствия по делу Вороненкова, обвиняемого в организации мошенничества, до 24 апреля.

Напомним, супружеская пара беглых депутатов Госдумы РФ получила украинское гражданство.

Тем временем жену Дениса Вороненкова, оперную певицу и также экс-депутата, но от "Единой России", Марию Максакову, увольняют из Российской академии музыки им. Гнесиных, где она работала преподавателем.

Пресс-бюро

