Пользователи Сети выбрали лучшего актера всех времен

В десятку лучших актеров, по мнению Интернет-пользователей, вошли Марлон Брандо, Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Морган Фримен

Том Хэнкс (фото - Getty Images)

Американский киноактер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен. Таковы результаты онлайн-голосования на портале Ranker, в котором приняли участие уже 48,6 тысяч пользователей.

Позиция каждого актера в рейтинге зависит от соотношения голосов, отданных за и против него.

По итогам голосования, Хэнкс занял в рейтинге лучших актеров всех времен первое место. На второй позиции находится звезда фильма "Крестный отец" Марлон Брандо, на третьей - актриса Бетт Дейвис, которая 11 раз номинировалась на премию Оскар и дважды ее выиграла.

Четвертое место в рейтинге Ranker занял Роберт Де Ниро, пятое - Джеймс Стюарт, который, кроме ролей в кино, также прославился блестящей военной карьерой.

Также в десятку лучших актеров вошли Джек Николсон (шестая позиция), Кэтрин Хепберн (седьмая), Морган Фримен (восьмая), Энтони Хопкинс (девятая) и Дастин Хоффман (десятая).