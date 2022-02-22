Помер громадський діяч і дисидент Іван Дзюба

На 91-му році життя помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба. Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на літературознавця, політичного і громадського діяча Миколу Жулинського.

"Сьогодні вранці уві сні на 91-му році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім'я вже говорить багато. Багато - бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття", - сказав Жулинський.

За словами Жулинського, Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров'ям, та все одно продовжував працювати і стежити за літературним процесом і суспільно-політичним життям.

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донеччини. Дисидент радянських часів, Герой України, академік НАН України, свого часу був міністром культури і головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1973 році засуджений до п'яти років ув'язнення і п'яти років заслання за свою відому працю "Інтернаціоналізм чи русифікація", але був "помилуваний".

Автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт - книга "Чорний романтик: Сергій Жадан". Один із співзасновників "Народного руху України" та учасник ініціативної групи "Першого грудня".

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