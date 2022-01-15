Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач

Помер колишній голова Служби безпеки України часів президентства Леоніда Кучми Леонід Деркач.

“З земного життя пішов батько. Мій друг. Мій наставник. Разом із ним пішла частина світу, який завжди був поряд”, - повідомив народний депутат.

Також він додав, що відспівування відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

Леонід Деркач народився 19 липня 1939 року у місті Дніпро. Деркач – український політичний та державний діяч, генерал армії України. Трудовий шлях розпочав у 1957 році на Південному машинобудівному заводі, де він працював слюсарем.

З березня 1972 року Деркач старший працює в Управлінні КДБ УРСР у Дніпропетровській області, де був оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим відділу, начальником відділення. 1973 року закінчив Вищі курси КДБ.

Заступником начальника Дніпропетровського обласного управління Служби безпеки України Деркач почав працювати з листопада 1991 року.

Головою Служби безпеки України він працював з квітня 1998 року до лютого 2001.

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