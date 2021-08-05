Помер колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук

Обірвалося життя колишнього прем'єр-міністра України Євгена Марчука.

Про це повідомила його дружина.

"Чорним день… помер ЄК … зупинилося серце", - написала Лариса Івшина на своїй сторінці у Facebook.

Євген Кирилович Марчук народився 28 січня 1941 року в Долинівці, Гайворонськийрайон, Одеська (нині Кіровоградська) область, УРСР. Після проголошення незалежностіУкраїни очолив Службу безпеки України. Двічі обирався народним депутатом. У 1995 році був призначений прем'єр-міністром.

У 1999 році обійняв посаду секретаря РНБО. У 2003-2004 роках керував міністерствомоборони України. З 2015 до 2019 року був одним з учасників української делегації в ТКГщодо Донбасу, а з 22 листопада 2018 року по 19 травня 2019 року очолював делагацію.

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