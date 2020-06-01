Помер легендарний композитор Мирослав Скорик

У віці 81-го року помер легендарний український композитор і музикознавець Мирослав Скорик, повідомив на своїй сторінці у Facebook оперний співак, головний режисер Національної опери України ім. Т. Р. Шевченка Анатолій Солов'яненко.

"Відійшов у Вічність видатний діяч мистецтва і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик", - повідомив він.

13 липня Мирославу Михаиловичу виповнилося б 82 роки.

Народився він 13 липня 1938 р. у Львові в інтелігентній сім'ї (його бабуся була рідною сестрою знаменитої оперної співачки Соломії Крушельницької, яка першою помітила видатне музичне обдарування хлопчика). 1947 року родину Скориков були репресовані з політичних мотивів і вислали в Сибір. Там Мирослав Скорик навчався гри на фортепіано в учениці Рахманінова Валентини Канторової.

Після смерті Сталіна сім'я змогла повернутися до Львова, де Мирослав у 1955- 1960 роках навчався у Львівській державній консерваторії. Після цього з 1963 року працює у Львівській, а з 1966 - в Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (нині Національна музична академія України ім. Чайковського), викладав теорію музики і композицію (з 1971 - доцент, з 1985 року - професор).

Мирослав Скорик - вчитель багатьох відомих композиторів. Серед них - Євген Станкович, Іван Карабиць, Ганна Гаврилець, Освальдас Балакаускас, Олег Ківа, Віктор Степурко, Олександр Козаренко, Богдана Фроляк, Віктор Теличко, Іван Небесний, Леся Горова, Володимир Зубицький і багато інші.

Його опера "Мойсей" - єдиний твір в Україні, який отримав благословення Папи Римського Іоанна Павла II, а легендарна "Мелодія" є духовним гімном України.

Зазначимо, що Скорик виконав гімн України під час святкування Дня Незалежності на Майдані Незалежності в Києві в 2019 році.