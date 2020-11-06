Помер Михайло Жванецький. Кращі цитати відомого сатирика

Відомий сатирик українського походження Михайло Жванецький пішов з життя у віці 86 років. Про це повідомляє "Дождь".

Зазначається, що на початку жовтня стало відомо, що Жванецький завершив концертну діяльність через вік. Ще влітку сатирик Михайло Жванецький розповів про дуже погане почуття в інтерв'ю виданню "Собеседник".

Народився Жванецький в Одесі у 1934 році. Він став відомий широкій аудиторії як письменник-сатирик. Концерти, де він читав свої твори зі сцени, були дуже популярними.

Про життя

В історію важко увійти, але легко вляпатися.

Удача посміхається сміливим... А потім довго ірже над ними!

Алкоголь у малих дозах нешкідливий у будь-якій кількості.

Вища ступінь збентеження - два погляди, що зустрілися в замковій щілині. Оптиміст вірить, що ми живемо в найкращому зі світів. Песиміст боїться, що так воно і є.

Все йде добре, тільки повз.

Заборонених речей немає, є речі нерекомендовані.

Хочеш все і відразу, а отримуєш нічого і поступово.

Спочатку було Слово.... Однак, судячи з того, як розвивалися події далі, Слово було недрукованим.

Весь день не спиш, всю ніч не їси - звичайно, втомлюєшся...

Мудрість не завжди приходить з віком. Буває, що вік приходить один. Будь-якого автомобіля вистачить до кінця життя, якщо їздити досить хвацько. Саме нещасна тварина - восьминіг. У нього і ноги від вух, і руки з жопи, і сама жопа - з вухами.

Краще з любов'ю займатися працею, ніж з працею займатися любов'ю.

Тільки в день народження дізнаєшся, скільки в світі непотрібних речей. Чиста совість - ознака поганої пам'яті.

Чи щасливий? У різний час на це питання відповідав по-різному, але завжди - негативно.

Решт щасливих не буває. Якщо щасливий, значить не кінець.

Велике щастя бачити справжнє криваве героїчне життя і в ньому не брати участь.

Щастя - це побачити туалет і встигнути до нього добігти.

Красиво жити не заборониш. Але перешкодити можна.

Якщо ти сперечаєшся з ідіотом, то, ймовірно, те ж саме робить і він. Я ж говорив: "Або я буду жити добре, чи мої твори стануть безсмертними". І життя знову повернулося у бік творів.

Добро завжди перемагає зло, значить, хто переміг, той і добрий.

Про людину

Якщо вам кажуть, що ви багатогранна особистість - не спокушайтеся. Може бути, мається на увазі, що ви гад, сволота і паразит одночасно.

Ви бачили людину, яка ніколи не бреше? Її важко побачити, її ж всі уникають. Найважче людині дається те, що не дається їй.

Порядну людину можна легко впізнати по тому, як незграбно вона робить підлості.

У кожної великої особистості є щось дрібним шрифтом.

Різниця між розумним і мудрим: розумний насилу викручується з ситуації, в яку мудрий не потрапляє.

Мислити так важко, тому більшість людей судить.

Люди діляться на тих, на кого можна покластися і на тих, на кого потрібно покласти.

Якщо з'явився хтось, готовий перевернути гори, за ним обов'язково підуть інші, готові згорнути йому шию.

Кожна людина - коваль свого щастя і ковадло чужого.

Народжений повзати - скрізь пролізе.

У одних обидві півкулі захищені черепом, в інших - штанами.

Деякі виглядають хоробрими, бо бояться втекти.

Важко бути останньою сукою - вічно хтось прилаштовується ззаду!

Про серйозне

Життя коротке. І треба вміти. Треба вміти йти з поганого фільму. Кидати погану книгу. Йти від поганої людини. Їх багато.

Ніщо так не ранить людину, як осколки власного щастя.

Що таке письменницьке життя? Жодної думки вголос. Що таке письменницька смерть? Вихід у світ.

Ну хоч п'ять хвилин на добу подумайте про себе погано. Коли про тебе погано думають - це одне... Але сам про себе п'ять хвилин в день... Це як тридцять хвилин бігу.

Ніколи не перебільшуйте дурість ворогів і вірність друзів.

Справжня самотність - коли ви всю ніч розмовляйте самі з собою - і вас не розуміють.

Хлопці, якщо ми по горло в лайні, візьмемося за руки!

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