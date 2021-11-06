Помер найстаріший в історії України народний депутат Юхим Звягільський

У суботу, 6 листопада, від ускладнень, викликаних COVID-19 на 88 році життя, помер Юхим Леонідович Звягільський - український політичний і громадський діяч, народний депутат України з 1-го по 8-е скликання, Герой України, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український політик та журналіст Ігор Мосійчук.

Звягільський помер у інституті серця.

"Мав честь особисто знати, близько спілкуватися і працювати, з Юхимом Леонідовичем ... Потужний був дядько! Глиба! Найбільше любив свій Донбас та людей з якими там працював усе своє життя...", - написав Мосійчук.

Юхим Звягільський родом із Сталіно (нинішній Донецьк). На останніх парламентських виборах 2019 року він не балотувався вперше з 1990 року.

Як найстарший за віком нардеп Звягільський відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях - сьомому у 2012 році та восьмому у 2014 році.

Є одним із співзасновників та колишнім членом "Партії регіонів". У восьмому скликанні представляв "Опозиційний блок". Олена Руденко

