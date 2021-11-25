Помер Олександр Омельченко: чим запам'ятається киянам колишній мер столиці

25 листопада у віці 83 роки помер Олександр Омельченко, колишній мер Києва. Життя політика забрав коронавірус. Омельченко був госпіталізований з COVID- 19 18 листопада і перебував у важкому стані. Співчуття з нагоди смерті вже висловив нинішній київський голова Віталій Кличко.

Олександр Олександрович керував Києвом з 1999 по 2006 рік. На пості міського голови він запам'ятався як позитивними, так і спірними рішеннями. Згадуємо біографію і кар'єрний шлях ексмера Києва.Олександр Омельченко: біографія

Омельченко народився в 1938 році в селі Зозив Липовецького району Вінницької області. У 1959 закінчив будівельний технікум у Києві, а в 1974 році - інежнерно-будівельний інститут. В юності працював за професією майстром цеху на різних комбінатах.

Наприкінці 1980-их років Омельченко працював на різних керівних посадах, а в 1990 потрапив до Київської міської адміністрації. У 1996 році став головою Київської міської державної адміністрації, а в 1999 був обраний мером. У 2003 Омельченко знову був обраний мером Києва, виборовши перемогу у Леоніда Кучми. Але на виборах 2006 року Олександра обійшов Леонід Черновецький.

У 2007 році політик отримав депутатський мандат у фракції "Наша Україна - Народна Самооборона", але пізніше вийшов з партії через конфлікт з Ющенком. У 2015 став депутатом Київської міської ради.

Омельченко одружений і має двох синів. Його синів звуть Ян і Олександр.

Олександр Омельченко та його протеже Віталій Кличко / фото УНІАНОлександр Омельченко на посаді мера Києва: досягнення і скандали

Омельченко зробив чимало корисних речей для розвитку Києва. Одночасно з його кар'єрою голови Києва пов'язано кілька скандалів. З його ім'ям пов'язували знесення пам'яток архітектури, незаконні схеми з продажем землі в заповідних зонах і кумівство.

Олександра також звинувачували в обмиванні грошей на плитці. По всьому Києву щороку перекладали плитку, щоб нібито освоїти міський бюджет. Також у 2009 році колишній мер на позашляховику насмерть збив чоловіка на пішохідному переході. Прокуратура виправдала Омельченка.

Діяльність Омельченка також отримувала позитивні оцінки. За час його роботи мером Києва було відкрито 8 нових станцій метро і відреставровано кілька храмів. Негативно оцінювалися його дії з ліквідації ліній громадського транспорту. Особливо сильно постраждала київська мережа тролейбусів.