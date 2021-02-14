Помер посол України в Китаї Сергій Камишев

У віці 64 років помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев в неділю, 14 лютого.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У коментарі виданню DT.UA причиною смерті дипломата відомство назвало обширний інфаркт.

Сергій Камишев очолював українське посольство в Пекіні з 2004 по 2009 рік. У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив дипломата на цю посаду.

Камишев народився в 1956 році в Дніпропетровську, з кінця 1970-х до початку 1990-х обіймав керівні посади у вугільно-добувній промисловості в Донецьку. У 1993 році він здобув другу вищу освіту, закінчивши Дипломатичну академію МЗС РФ, а наступного року почав працювати в Міністерстві закордонних справ України.

До початку 2000-х років Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії, потім - в апараті МЗС. У 2009-2010 роках очолював Департамент консульської служби, з 2010-го по 2014-ий працював в Кабміні заступником міністра Кабінету міністрів і заступником керівника Секретаріату. У 2019 році, до другого призначення посаду посла України в КНР, Камишев був радником глави Офісу президента.