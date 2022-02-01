Помер творець "Луцького будинку з химерами"

У Луцьку на 79-му році життя помер місцевий скульптор Микола Головань, що збудував у місті так званий будинок з химерами.

"Сьогодні помер Микола Микитович Головань, почесний громадянин міста Луцька, абсолютно непересічна та знакова для нашого міста особистість. Вічна і світла пам'ять. Царство небесне!

Іменем Миколи Голованя буде названа одна з вулиць нашого міста".

Поліщук також повідомив, що місто забезпечить та оплатить поховання Голованя та надасть матеріальну допомогу родині.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Головань кілька тижнів лікувався в обласній лікарні – мав серйозні проблеми із серцем. Врешті, його серце не витримало.

"Луцький будинок з химерами" - архітектурна пам'ятка сучасності, розташована на території Історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" на березі річки Стир.

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