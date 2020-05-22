Помер український політик Анатолій Матвієнко

Помер український політик, народний депутат Верховної Ради восьмого скликання Анатолій Матвієнко.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп Микола Княжицький.

"Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно- демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об'єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною. Минулого року разом святили паски в церкві на Аскольдовій могилі", - написав він.

Нагадаємо, Анатолій Матвієнко отримував депутатський мандат упродовж шести скликань Ради. У 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. У 2006-2007 роках - народний депутат 5-го скликання від блоку "Наша Україна" (No12 у списку), член УРП "Собор". У 2007 році був обраний народним депутатом 6-го скликання від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" (No22 у списку) як голова Української республіканської партії "Собор". У 2012 році балотувався до Верховної Ради по 17 округу (Вінницька область) як самовисуванець і член партії "Українська платформа "Собор". У Раді 8-го скликання Матвієнко був обраний від партії" Блок Петра Порошенка" (No32 у списку), був членом партії.

Останнім часом відійшов від активної діяльності фракції і більше займався впровадженням окремих проєктів на Івано-Франківщині, звідки родом його дружина.