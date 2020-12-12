Помер відомий актор Валентин Гафт

Як зазначається, причиною смерті 85-річного артиста став інсульт, від якого він відновлювався останні кілька років.

Актора поховають на Троєкуровському кладовищі.

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року в Москві, куди його сім'я приїхала з українських Прилук.

Закінчивши у 1957 році Школу-студію МХАТ, він змінив за 12 років п'ять московських театрів, поки не почав працювати у "Современнику", де прослужив близько півстоліття.

В цілому Валентин Гафт зіграв 123 ролі в кіно і телеспектаклях і 48 у театрі. На його рахунку роботи в кінокартинах "Гараж", "Про бідного гусара замовте слово", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Чародії" та багатьох інших. Актор двічі зіграв на екрані Лаврентія Берію і брав участь у двох екранізаціях роману Булгакова "Майстер і Маргарита": перший раз у ролі Воланда, другий - первосвященика Каяфи.

Гафт також прославився їдкими епіграмами на своїх колег.

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