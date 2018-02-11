Помер відомий український філософ Мирослав Попович

Учасник ініціативи "Першого грудня", філософ Мирослав Попович помер, повідомив проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров у Facebook.

"Відійшов у засвіти філософ, мисленник, людина, моральний авторитет Мирослав Володимирович Попович. Це велика втрата для України. Хай покоїться з миром! Світла пам'ять достойному вчителю!" - написав Бугров.

Про смерть Поповича також повідомив генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

"Щойно повідомили, що з нами більше немає Мирослава Володимировича Поповича", - написав Красовицький.

Професор, доктор філософських наук Попович народився 12 квітня 1930 року. Був одним із учасників ініціативи "Першого грудня", директором Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

В академії наук зазначають, що наукові праці Поповича присвячені проблемам логіки, методології та філософії науки, філософії й історії культури.