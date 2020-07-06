Помер знаменитий італійський композитор Енніо Морріконе

У ніч на 6 липня в одній з лікарень Рима помер знаменитий італійський композитор, лауреат Оскара Енніо Морріконе

Як повідомляє видання la Repubblica, його смерть стала наслідком падіння.

Кілька днів тому 91-річний Морріконе впав і зламав стегнову кістку.

Цей великий музикант і композитор став відомим як автор найкрасивіших саундтреків італійського та світового кіно. Його музика звучить у фільмах "За жменю доларів", "Одного разу в Америці", "Мерзенна вісімка" і багатьох інших.

У 2007 році Морріконе отримав премію «Оскар» за внесок в кіномистецтво, а в 2016-му його нагородили «Оскаром» за саундтрек до фільму Квентіна Тарантіно «Мерзенна вісімка».





За матеріалами УНІАН, Апостроф